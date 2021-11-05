Казанский «Синтез» сыграл с молодежной командой «Синтез-УОР», выиграв со счетом 19:7

Сегодня впервые в рамках чемпионата России по водному поло встретились два «Синтеза» — первая команда и молодежная, «Синтез-УОР». Старшие, естественно, победили со счетом 19:7.

Как и предполагал наставник «Синтеза» Марат Закиров, это была своеобразная проверка резерва первой команды. В первой четверти молодежь еще немного робела, отметившись всего одним голом (Даниил Иванов) и пропустив пять (Николай Лазарев, Алексей Рыжов-Аленичев, Сергей Лисунов, Роман Шепелев и Артем Одинцов).

А вот уже во втором периоде младшие по рангу заиграли гораздо активнее, Радель Алхадеев и вовсе дубль оформил, забив и с пенальти, и в большинстве. Тем временем, счет первой половины встречи — 10:4.

В третьей четверти молодежь продолжила активно сопротивляться первой команде, вновь отличившись в большинстве. Дубль на счету Аскара Махиянова, уже забивавшего и за «Синтез».

Перед заключительной восьмиминуткой на табло горело 16:7. В заключительном периоде первая команда довела счет до 19:7. Но, будем считать, что молодежный состав сыграл достойно.

«Синтез» (Казань) — «Синтез-УОР» (Казань) — 19:7 (5:1, 4:3, 6:3, 3:0). Завтра команды вновь встретятся в родном бассейне «Оргсинтез».