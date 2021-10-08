news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 октября 2021  22:17
Cергей Гаврилов

Закиров о победе над «Балтикой»: «Еще одна сложная игра, но команда держит свой уровень»

news_top_970_100

Главный тренер казанского ватерпольного «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу над питерской «Балтикой» (13:11), признав, что вылет из еврокубков сказывается на команде. 

«Еще одна сложная игра. Не все пока получается. Команда вылетела из еврокубков, и это немного поддавливает морально. Плюс переезды, не все игроки здоровы — до сих пор играем без Зиннурова и Лазарева. Но в целом команда держит свой уровень. Нельзя не отдать должное и „Балтике“, показавшей хорошую игру», — резюмировал специалист. 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное