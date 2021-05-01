Закиров о победе над астраханским «Динамо»: «Эйфории нет»

Главный тренер казанского «Синтеза» прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу над астраханским «Динамо» в первом матче полуфинала чемпионата России по водному поло (19:4).

Специалист спокойно отреагировал на достигнутый впечатляющий результат. «Первая игра нам удалась, но мы спокойны, потому что знаем, что вторая игра в плей-офф будет совсем другая. Нет эйфории, готовимся дальше», — подчеркнул он.

Ответный полуфинальный матч пройдет в Астрахани 5 мая. В другой паре одной второй финала «Спартак» из Волгограда проиграл у себя дома московскому «Динамо» по пенальти (10:11).