Казанский «Синтез» стартовал в плей-офф с разгромной победы

Сегодня в родном бассейне казанский «Синтез» в первом матче полуфинала чемпионата России по водному поло крупно обыграл астраханское «Динамо» со счетом 19:4.

Пресс-служба ВК «Синтез»

Конечно, изначально нетрудно было предсказать исход встречи. «Синтез» провел регулярный чемпионат без единой осечки, выиграв все 28 матчей, в том числе и все четыре встречи с астраханцами. Но это плей-офф, где возможны всякие сюрпризы.

Уже в первой четверти хозяева сделали серьезную заявку на победу, забросив четыре мяча как с близкой, так и с дальней дистанции. Особенно эффектно смотрелся третий гол в исполнении Аделя Латыпова. Казанец неожиданно уплыл один на один с вратарем динамовцев, раскачал его каскадом финтов и влепил мяч в сетку. Свой первый мяч астраханцы забили лишь на последней секунде четверти, 4:1.

Во втором периоде соперники дали себе волю в атаке, разразившись девятью голами. По разу команды реализовали большинство. Запомнился гол Сергея Лисунова, который по-хоккейному добил мяч в сетку. А свой десятый гол хозяева забили за 4 секунды до перерыва усилиями того же Лисунова, 10:4.

В начале третьей четверти в большинстве Лисунов забил свой пятый гол, 11:4. Отметим и уверенную игру вратаря «Синтеза» Евгения Кострова, который за эту восьмиминутку не пропустил ни разу. А Лисунов забил и в шестой раз за игру, 13:4 — итог периода.

В заключительном периоде казанцы в третий раз реализовали большинство, 14:4. «Синтез» и дальше забивал с видимым удовольствием. А гости на последней минуте даже пенальти не реализовали. Разгром, 19:4.

Ответный матч серии до двух побед пройдет в Астрахани 5 мая. Во втором полуфинале играют «Спартак» (Волгоград) и «Динамо» (Москва).

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Астрахань) — 19:4 (4:1, 6:3, 3:0, 6:0).