В Казани арестовали одного из лидеров ОПГ за заказ убийства со взрывчаткой под авто

Советский районный суд Казани арестовал одного из лидеров казанской группировки «17 квартал» Сергея Демидова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие обратилось с ходатайством в суд 4 апреля. Демидова отправили в СИЗО на два месяца, где он пробудет до 1 июня.

Демидов подозревается в заказном убийстве казанского бизнесмена. Якобы по его наводке в автомобиле предпринимателя спрятали взрывчатку. Мужчине удалось выжить по счастливой случайности – в тот день он пригнал свой автомобиль Nissan X-Trail в автосервис. Когда иномарку подняли, мастера увидели на дне машины посторонний предмет – бутылка с жидкостью внутри. Сотрудники сервиса сняли бутылку с днища и выбросили на улицу. Выяснилось, что внутри тары была легковоспламеняющаяся жидкость.

Как самодельная взрывчатка попала на дно автомобиля, хозяин иномарки ответить не смог.