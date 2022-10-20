Заинский «Стройартцентр» отказался от иска к турецкой ENKA

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО «Строительный архитектурный центр» (Заинск), ответчиком по которому выступала компания «ЭНКА Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» – «дочка» турецкой ENKA. Третьим лицом по иску проходил филиал АО «Татэнерго» – Заинская ГРЭС. Сумма исковых требований составляла более 1,94 млн рублей.

Основанием для прекращения дела стал тот факт, что «Стройартцентр» сам заявил письменное ходатайство об отказе от иска, подписанное представителем компании по доверенности. На заседание суда, которое прошло 18 октября, не явился ни истец, ни ответчик, ни третья сторона. Судья Оксана Гедрайтис постановила прекратить судебное производство, а истцу выдать справку на возврат госпошлины из доходов федерального бюджета РФ в размере 22 тыс. 711 рублей 50 коп., уплаченной 5 сентября.

Как сообщал «Татар-информ» ранее, «Стройартцентр» пытался через суд взыскать с АО «ЭНКА Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» более 1,9 млн рублей. Иск явно был связан с замороженным из-за санкций проектом модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго», генподрядчиком которого выступала турецкая компания ENKA (одноименное АО является его российским подразделением, зарегистрированным в столице РФ). Основным видом деятельности «Стройартцентра», имеющего статус микропредприятия, является «строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Можно предположить, что заинская компания была привлечена турецким генподрядчиком в качестве субподрядчика на работы по строительству ПГУ-850 на Заинской ГРЭС.