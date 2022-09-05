Стройартцентр подал иск к турецкой ENKA, строившей Заинскую ГРЭС, на 2 млн рублей

Компания «Строительный архитектурный центр» (Заинск) подала иск к «ЭНКА Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети». Сумма исковых требований – более 1,94 млн рублей. Третьим лицом по иску выступает филиал АО «Татэнерго» – Заинская ГРЭС, следует из материалов «Электронное правосудие».

Подробности дела на сайте не указаны. Известно, что иск подан в Арбитражный суд Москвы в сентябре. По ответчику, и по привлеченной третьей стороне нетрудно догадаться, что иск связан с замороженным из-за санкций проектом модернизации Заинской ГРЭС, генподрядчиком которого выступала турецкая компания ENKA (одноименное АО является его российским подразделением, зарегистрированным в столице РФ).

«Строительный Архитектурный Центр» («Стройартцентр») зарегистрирован в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей, с 10 августа 2018 года работает как микропредприятие. С 2019 года является членом СРО «Содружество строителей РТ». Де-юре компания прописана в Альметьевске, но ее фактическим адресом является частный дом по ул. Некрасова, 8 в Заинске. Учредителем и руководителем ООО, по данным RusProfile, является Булат Мингазов – на сайте партии «Справедливая Россия – За правду» он указан депутатом Совета Аксаринского сельского поселения Заинского района РТ.

Этот же человек является учредителем и руководителем СПК «Заинские Био теплицы» (село Старый Токмак Заинского района РТ), которое занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Ранее ему принадлежало еще и ликвидированное в 2018 году ООО «Лидер Строй» из Заинска, которое занималось строительством жилых и нежилых зданий.

Основной вид деятельности ООО «Стройартцентр» – «строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Этот код включает такие виды деятельности, например, как строительство промышленных сооружений (за исключением зданий НПЗ и химических заводов), строительные работы (кроме открытых спортивных сооружений), размежевание и благоустройство территории (например, строительство дополнительных дорог, коммунальной инфраструктуры и т.д.), и даже «сохранение и воссоздание прочих инженерных сооружений, являющихся объектами культурного наследия».

Можно предположить, что заинская компания была привлечена турецким генподрядчиком в качестве субподрядчика на работы по строительству ПГУ-850 на Заинской ГРЭС.

Ранее гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев в комментарии для ИА «Татар-информ» рассказывал, что еще в начале года инвестиционный проект на ГРЭС шел по плану: «Были полностью подготовлены фундаменты под новое оборудование главного корпуса силами генерального подрядчика турецкой компании Enka». Но в марте американская General Electric предупредила о том, что из-за введенных против России санкций не будет поставлять уникальную газовую турбину мощностью 571 МВт – основу для парогазовой установки. «Мы долго вели переговоры, проблема обсуждалась на самом высоком уровне при участии руководства General Electric, Enka, руководства Республики Татарстан. Однако в мае американцы окончательно решили, что не будут поставлять турбины в Россию. Сегодня стройка приостановлена, при этом какой-то сложной консервации объекта не требуется, потому что он находится на стадии фундамента», – рассказывал Хазиев в июле.

В конце августа в «Татэнерго» отмечали, что «на сегодняшний день компания ставит задачу реализовать другие, выполнимые с учетом текущих международных санкций, проекты». «Однако при более благоприятных условиях к строительству ПГУ на Заинской ГРЭС надо будет обязательно вернуться, в том числе, чтобы решить в республике проблему покупки электроэнергии извне», – заявлял Хазиев.