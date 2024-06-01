ЗАГС: С начала года в Казани родились 7,7 тыс детей

С начала 2024 года в столице Татарстана родились 7,7 тыс. детей, что на уровне прошлого года. Об этом сообщила сегодня корреспонденту «Татар-информа» начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

«По данным на 1 июня, в Казани рождено 7,7 тыс. детей, это примерно на уровне прошлого года. Многодетные семьи в столице Татарстана пользуются различными мерами государственной поддержки. В Год семьи семьям уделяется большое внимание. Мы надеемся, что демографическая ситуация выправится, мамочки будут чаще ходить в роддом», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что чествование пяти многодетных семей из Казани, достойно воспитавших и вырастивших своих детей, состоялось сегодня в национальном комплексе «Туган Авылым». Мероприятие прошло в формате уличной гостиной «Счастливая семья».

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи.