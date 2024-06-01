«Детей нужно любить»: 1 июня в Казани чествовали пять многодетных семей

Чествование пяти многодетных семей из Казани, достойно воспитавших своих детей, состоялось сегодня — в День защиты детей — в национальном комплексе «Туган Авылым». Мероприятие прошло в формате уличной гостиной «Счастливая семья».

«В Год семьи и в День защиты детей мы проводим праздник для ребят и их родителей. Мы чествуем многодетные семьи, которые не только сумели родить, но и воспитать детей, уделяют этому вопросу значительное внимание», — сообщила «Татар-информу» начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Первой на сцену вышла семья Андрея и Динары Косач. Супруги воспитали семерых детей. Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Динара Илдаровна в 2015 году награждена медалью «Ана даны – Материнская слава». В 2024 году на торжественном приеме, посвященном открытию Года семьи, многодетным родителям был вручен орден «Родительская слава».

После этого на сцену поднялась семья Убанкиных — представители музыкальной династии уже в трех поколениях. Вячеслав и Елена воспитывают троих детей, которые, как и родители, посвящают свою жизнь музыке. Они признаны победителями городского конкурса «Образцовая семья» и «Лучшая творческая семья Казани». Убанкины исполнили трогательную песню «Мама», за что получили бурные аплодисменты публики.

Далее чествовали семью Нияза Усманова и Ляйсан Гиматдиновой, в которой воспитываются трое детей. Глава семейства – директор благотворительного фонда «Ният». Фонд оказывает помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе проекту «Приют человека», сиротам, вдовам и погорельцам. Ляйсан Гиматдинова трудится врачом-неврологом в городской поликлинике №7.

После этого на сцену вышла семья Сагитовых. Фаргат Талгатович и Гульнара Амировна воспитывают девять детей. Семья отмечена государственными наградами — медалью «Ана Даны – Материнская слава» и медалью «Родительская слава».

«Муж работает строителем, а я — сотрудником склада. Мой супруг — отличный отец, а я — строгая мама», — сообщила корреспонденту «Татар-информа» Гульнара Сагитова.

Многодетная мама рассказала, что вышла замуж рано, когда ей было всего 20 лет. Ее супругу тогда был 31 год.

«Мы пережили непростые 90-е годы. Когда люди любят друг друга, то все можно преодолеть. Главное в семье — любовь, уважение, терпение и взаимопонимание. У нас в семье работа не делится на мужскую и женскую, кто успел, тот и делает», — отметила собеседница.

Большая и дружная семья год назад переехала в Казань из Сабинского района. Благодаря государству супруги получили в 2020 году квартиру, а ещё они пользуются различными льготами, получают путевки на отдых ребят в летних лагерях.

«Детей нужно любить и принимать такими, какие есть», — заключила Гульнара Сагитова.

Также сегодня чествовали семью Мишиных. Светлана Владимировна — ведущая мероприятий и торжественных церемоний бракосочетания в Управлении ЗАГС Казани. Вместе с супругом она успешно воспитывает трёх детей. Ее сыновья играют на музыкальных инструментах и участвуют в различных конкурсах.

Все многодетные семьи получили цветы и подарочные сертификаты. После церемонии награждения прошла концертно-развлекательная программа и детские мастер-классы.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи.