ЗАГС-двойник может появиться в Елабуге — эскизы

В Елабуге готов эскиз нового здания ЗАГС. Это проект повторного применения – подобный объект уже построен в городе Азнакаево.

«Начались проектные работы. Обсуждение продолжится на заседаниях градостроительного совета. А пока ждём реакцию на этот эскиз от населения», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского муниципального района.

Строительство, по словам специалистов исполкома, запланировано на следующий год. Здание разместится на площадке у Центра культурного развития «Созвездие». Действующий ЗАГС пока располагается на проспекте Мира.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как «оживят» исторический центр Елабуги.