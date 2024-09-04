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ЗАГС-двойник может появиться в Елабуге — эскизы
В Елабуге готов эскиз нового здания ЗАГС. Это проект повторного применения – подобный объект уже построен в городе Азнакаево.
«Начались проектные работы. Обсуждение продолжится на заседаниях градостроительного совета. А пока ждём реакцию на этот эскиз от населения», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского муниципального района.
Строительство, по словам специалистов исполкома, запланировано на следующий год. Здание разместится на площадке у Центра культурного развития «Созвездие». Действующий ЗАГС пока располагается на проспекте Мира.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как «оживят» исторический центр Елабуги.
Фото: пресс-служба Елабужского района.
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