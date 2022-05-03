Загрузка татарстанских отелей в майские праздники достигла 90%
Ожидания по загрузке татарстанских отелей в майские праздники оправдались — показатель составил до 90%. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина, передает ТАСС.
«На 14 апреля у нас 80% [было] забронировано. Сейчас показатели выше», — заявила Юшутина.
Она пояснила, что многие отдыхающие решают поехать ближе к дате — горизонт бронирований сократился до трех дней.
Несмотря на уход крупнейшего гостиничного агрегатора Booking.com из России в сезон майских праздников загрузка отелей традиционно осталась на высоком уровне. Так, отели из основных регионов внутреннего туризма заполнены на 80-100%.
По мнению Юшутиной, большую роль в хорошей статистике бронирований в республике сыграли закрытие границ и программа туристического кешбэка.
Ранее директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщала, что на майские праздники загрузка номерного фонда казанских отелей и гостиниц уже достигла 60-90%, идет активное бронирование номеров на летний период.