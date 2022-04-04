Средняя загрузка казанских отелей на майские праздники достигла 60-90%

На предстоящие майские праздники загрузка номерного фонда казанских отелей и гостиниц уже достигла 60-90%, идет активное бронирование номеров на летний период. Этого удалось достичь благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она отметила, что прорывным в сфере поддержки туризма стало решение федерального правительства об обнулении ставки НДС для средств туристического размещения.

«Льготная ставка НДС на услуги гостиниц будет действовать в течение ближайших пяти лет до июня 2027 года. Для новых отелей – также пять лет, но уже с даты открытия. Это поможет им выйти на безубыточность за данный период. Это решение позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной и привлечь новых инвесторов», – пояснила Санникова.

Она добавила, что одновременно продолжает действовать федеральная программа туристического кешбэка за туры по России. С 15 марта по 9 апреля можно купить тур на даты с 15 марта по 30 июня с возвратом 20% стоимости. Главное условие – оплата путевки картой системы «Мир».

«Также продолжает работать и детский туристический кешбэк. Продажи путевок в детские лагеря по акции стартовали 31 марта. Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. При этом родители смогут рассчитывать на возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей», – рассказала подробности Дарья Санникова.

По ее словам, перечисленные меры станут дополнительным стимулом для активизации туристической отрасли татарстанской столицы.

«Программы кешбэка будут иметь позитивный эффект на загрузку средств размещения и стимулирования туристического потока в целом. Данные меры уже положительно сказались на росте бронирований: в период с 15 марта увеличились продажи туров в Казань. Сейчас средняя загрузка на майские праздники составляет от 60% до 90%. Активно идут бронирования и на летний период», – резюмировала Дарья Санникова.

