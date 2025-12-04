Загрузка рейсов Казань – Абу-Даби на декабрь превысила 85%

Загрузка авиарейсов из Казани в Абу-Даби на декабрь уже превышает 85%. Об этом сегодня сообщила журналистам на открытии рейса в столицу ОАЭ глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова.

«Первый рейс Казань – Абу-Даби сегодня практически полный. В целом загрузка на него идет выше ожидаемой уже на ближайшие три месяца», – рассказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению Горюновой, у этого авиарейса большие перспективы развития, поскольку Казань – интересное направление для туристов и бизнеса.

«Мы активно продвигаем Татарстан среди туристов не только ОАЭ, но и других стран Ближнего Востока. Работаем над популяризацией направления в Казань, интерес есть. Многие пассажиры спрашивают, что происходит в Казани, что можно посмотреть», – отметила она.

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов уточнил, что на первом рейсе из Казани в Абу-Даби отправились 147 пассажиров. И такое же количество вылетело из столицы ОАЭ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полеты по этому маршруту продлятся до 19 апреля следующего года. Вылеты из Казани назначены на 13.30, из Абу-Даби – на 8.20 по местному времени. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«По количеству пассажиров будет видно, как будет развиваться этот рейс. Возможно, будет принято решение о продлении», – подчеркнул Романцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов добавил, что благодаря открытию авиарейса Казань – Абу-Даби ожидается рост туристического потока из стран Персидского залива.

«Казань – это ворота на Ближний Восток. И такой перевозчик стратегически важен для Татарстана и соседних с республикой регионов, а также для стран Персидского залива. В Казани проходит много мероприятий, связанных с исламским миром. Мы очень рады открытию этого авиарейса, это событие сыграет большую роль в ближайшем будущем», – заметил он.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»