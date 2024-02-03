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Общество 3 февраля 2024 18:22

Заголовок «Татар-информа» попал в обзор новостей недели на YouTube-канале Собчак

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Заголовок «Татар-информа» попал в обзор новостей недели на YouTube-канале Собчак
Скриншот видео

Заголовок одного из материалов «Татар-информа» оказался продемонстрирован в обзоре новостей недели на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».

Название новости «Иордания заявила, что американские военные погибли на базе Эт-Танф в Сирии» было показано наряду с заголовками материалов некоторых других российских и, в первую очередь, иностранных СМИ. Они были посвящены развитию ситуации вокруг гибели троих американских военнослужащих после удара беспилотника, запущенного, судя по всему, одной из сирийских проиранских милиций.

Обзор был подготовлен Собчак еще до начала накануне вечером ответных ударов армии США по целям в Ираке и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемыми им шиитскими ополчениями. По информации агентства Reuters, в результате американских атак погибло около 40 человек.

#Татар-информ #ксения собчак
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