Иордания заявила, что американские военные погибли на базе Эт-Танф в Сирии

Удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих, был нанесен не по территории Иордании, как сообщили прежде власти Соединенных Штатов, а по базе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил министр правительственных коммуникаций и официальный представитель иорданского Кабмина Муханнад аль-Мубейдин, передает телеканал Al Mamlaka.

«Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. Ее целью стала база Эт-Танф в Сирии», — подчеркнул чиновник Хашимитского Королевства.

Эт-Танф расположен на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Там находится одна из основных операционных баз американской армии для действий на сирийской территории.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) рассказало, что трое военнослужащих были убиты и 25 ранены в результате удара беспилотника, который был нацелен «на базу на северо-востоке Иордании». Речь шла о базе Tower 22 (находится рядом с лагерем беженцев Эр-Рукбан), которую телеканал CNN назвал «небольшим аванпостом».

Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном». «<…> мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем», — заверил он.