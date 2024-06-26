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Спорт 26 июня 2024 16:26

Загитова расскажет молодым татарстанцам, как построить карьеру в мире спорта

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Загитова расскажет молодым татарстанцам, как построить карьеру в мире спорта
Алина Загитова
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 29 июня, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова встретится с молодежью Казани и поделится историей своего успеха. Об этом сообщает Российское общество «Знание», которое и организует встречу.

Фигуристка объяснит, как воспитать чемпионский характер и построить карьеру в спорте, а также расскажет о личных лайфхаках. Стать участником беседы с победительницей Олимпиады 2018 года сможет любой желающий.

Встреча с заслуженным мастером спорта РФ состоится в молодежном экстрим-парке «УРАМ» (Кремлевская набережная, д. 33). Начнется мероприятие в 17 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что посетившая Сабантуй в казанском поселке Мирный Алина Загитова в шутливой форме прокомментировала специфику этого события.

#алина загитова #общество знание
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