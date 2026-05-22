От продюсера до генменеджера: как Алина Загитова будет «рулить» Центром фигурного катания в Казани

Алина Загитова займет место генерального менеджера будущего республиканского Центра фигурного катания в Казани. Приобретет ли новый проект олимпийской чемпионки такой же успех и известность - в материале «ТИ-Спорта».





Загитова возглавит проект Центра фигурного катания в Казани

Алина Загитова станет генменеджером проекта республиканской школы ее имени, которая будет располагаться в новом строящемся Центре фигурного катания в Казани. Изначально различными источниками СМИ упомяналось о роли Загитовой, как об одном из тренеров школы. В какое-то время поговаривали, что ее участие ограничится регулярными мастер-классами. В настоящий же момент стало известно, что олимпийская чемпионка вплотную займется форматом и брендингом учреждения. Накануне об этом в интервью ТАСС сказал Министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды - подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься, как генменеджер, этим проектом», - приводит слова главы Минспорта Татарстана ТАСС.

Известно, что строительство Центра фигурного катания идет по графику и сдача объекта запланирована на 30 августа 2026 года. А для юных спортсменов свои двери заведение откроет с нового учебного года. Также Владимир Леонов заявил, что над проектом было проведено много работы и выявлено множество нюансов совместно с Алиной Загитовой и ее командой, для того, чтобы центр был по-настоящему функциональным.

«Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания», – добавил Леонов.

Загитова увлеклась журналистикой и пробовала себя роли ведущей на Первом канале

Не для кого не секрет, что спортивный срок в женском одиночном катании очень короток. В 2019 году Алина Загитова заявила, что закончила профессиональную спортивную карьеру. Возможно уже тогда сама фигуристка просто устала от большого спорта. Известно, что за все время она хотела бросить фигурное катание семь раз.

Поэтому после того, как Алина завоевала все самые основные международные титулы, она увлеклась журналистикой и поступила на соответствующий факультет РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Одновременно Загитова принимала участие в качестве телеведущей и репортера на Первом канале, а также в шоу «Ледниковый период» и во время Олимпиады-2022. Также она участвовала и в других телевизионных передачах, таких как «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Давай поженимся!» и других.

Позднее Алина Загитова судя по всему несколько охладела и к этому виду деятельности, требующему много времени и публичности. Хотя, стоит отметить, получалось у нее неплохо. Известно, что совместно с журналистским образованием она получала второе высшее по специальности «Спортивная подготовка по виду спорта «Фигурное катание на коньках» в ГРУФКСМиТ (в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма). Правда в сезоне-2026 она все же вернулась к роли телеведущей в проект «Ледниковый период» и вела шоу совместно с Алексеем Ягудиным.

Загитова проявила себя в роли продюсера

В 2024 году Алина Загитова впервые попробовала себя в роли продюсера проектов во время работы над ледовым шоу «Хранители времени», а также исполнила там главную роль. Отметим, что все проекты, которые создала Алина получили широкую известность во многом благодаря ее собственному участию в качестве одной из главных героинь. Шоу «Хранители времени» было представлено в Казани при поддержке руководства РТ.

Спустя год она представила рок-мюзикл на льду под названием «Ассоль» в роли генерального продюсера. В данном проекте Загитова также была задействована в качестве исполнительницы главной роли - самой Ассоль. Также в мюзикл были приглашены исполнителем роли Эгля - олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а роли Хины Меннерс - двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева. С последней за месяц до старта шоу Алина Загитова объявила о примирении.

В 2025 году Алина Загитова вышла на Президентский фонд культурных инициатив с новым проектом «Алые паруса» в качестве продюсера и запросила грант в размере 74,8 млн. Правда последний проект олимпийской чемпионки поддержки не получил из-за отсутствия софинансирования и Загитова была вынуждена объявить об отмене шоу. Позднее она прокомментировала данную ситуацию.

«Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы, как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. В целом, я новичок в области продюссирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю того, что многого еще не знаю, но верю, что всё придет с опытом», - написала Загитова в своем телеграм-канале. Также она выразила надежду, что проект со временем все же удастся реализовать.

Будущий республиканский Центр фигурного катания в Татарстане привлек к себе много внимания еще до начала строительства

Стоит отметить, что любое участие, сопряженное с именем Алины Загитовой, вызывает огромный интерес. То же самое касается и будущего Центра фигурного катания в Казани, который начнет работу только с начала будущего учебного сезона, но уже привлекает к себе всестороннее внимание.

Примерно месяц назад, после XI Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан», на котором Алина принимала участие в числе представителей республики, Загитова поделилась планами на будущее относительно нового проекта у себя в соцсетях.

«Я с гордостью представляла Татарстан - и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха. Сегодня я чувствую большое желание вернуть всё то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов.

Моя мечта - создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!» - написала Загитова.

Совместно с Алиной работает грамотная команда специалистов, осуществляющая поддержку в различных вопросах, в том числе и по развитию будущей школы. Алина Загитова является народной любимицей и звездой фигурного катания в Татарстане, поэтому не удивительно, что строящийся Центр ее имени будет расположен именно в Казани. Данный проект претендует на звание одного из крупных и величайших совместных проектов республики и олимпийской чемпионки.