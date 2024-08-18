Загитова рассказала о сложностях при подготовке ледового шоу в Казани

Алина Загитова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при подготовке ледового шоу «Хранители времени».

«Для меня это большой опыт. И я хотела пройти путь, вот... каждые шаги к созданию такого масштабного, крупного проекта. Так как у меня достаточно много опыта в выступлениях <...> в каких-то различных шоу, в том числе за рубежом, мне была интересна эта работа за кулисами. Она достаточно сложная и, возможно, сложнее, чем выступать на льду», — призналась фигуристка в эфире радио «Русский хит».

«Но вот сейчас как раз-таки я учусь на продюсировании и культурной политике, точнее, уже закончила вуз и с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте, на практике», — добавила Загитова, выступая в качестве гостьи программы «Пришли-Разбудили шоу».

«<...> наверное, коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг (мэппинг — прим. Т-и), вот эти сферы, наверху которые, железяки, да. <...> Уместить всё в голове своей и правильно, наверное, направлять людей, насколько это возможно», — заметила Загитова, отвечая на вопрос о подводных камнях организации ледового шоу.

«Хотя я в каких-то, так скажем, сферах деятельности полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка», — резюмировала спортсменка (слово «единичка» предложила одна из ведущих передачи — прим. Т-и).

Как ранее сообщал «Татар-информ», в этой же программе олимпийская чемпионка рассказала о своем самом страшном падении на льду.

Премьера ледового шоу «Хранители времени» пройдет в Казани 29 и 31 августа. Подробнее об этом можно прочитать в материале «ТИ Спорт» Решила подвинуть Плющенко, Навку и Тутберидзе: Алина Загитова запускает свое ледовое шоу.