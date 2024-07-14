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Общество 14 июля 2024 14:37

Загитова про подготовку к шоу в Казани: Бессонные ночи и куча репетиций

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попросила своих поклонников не беспокоиться за ее настроение.

Как объяснила спортсменка в своем телеграм-канале, она лишь слегка приболела, но в целом у нее все хорошо. Просто в последнее время у нее «бессонные ночи, куча репетиций и другие вопросы, связанные с шоу», которое ожидается в Казани. Отсюда и «черные круги под глазами», говорит она.

«А так всё супер, не переживайте», — заверила Загитова.

До этого девушка у себя в соцсетях выложила анонс своего собственного ледового шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

#алина загитова #ледовое шоу #Казань
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