Загитова про подготовку к шоу в Казани: Бессонные ночи и куча репетиций

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попросила своих поклонников не беспокоиться за ее настроение.

Как объяснила спортсменка в своем телеграм-канале, она лишь слегка приболела, но в целом у нее все хорошо. Просто в последнее время у нее «бессонные ночи, куча репетиций и другие вопросы, связанные с шоу», которое ожидается в Казани. Отсюда и «черные круги под глазами», говорит она.

«А так всё супер, не переживайте», — заверила Загитова.

До этого девушка у себя в соцсетях выложила анонс своего собственного ледового шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».