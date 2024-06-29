Загитова: Папа мне говорил, что, если ничего не болит, значит, ты давно умер

Фигуристка Алина Загитова выступила на Дне молодежи в Казани. Спортсменка поделилась со зрителями мотивирующей фразой, которую часто говорил ей отец — известный хоккеист Ильназ Загитов, который сейчас работает тренером.

«Когда у меня много что болело и я говорила ему об этом, он отвечал, что, если ты встаешь с кровати и у тебя вообще ничего не болит, значит, ты давно умер. С этой фразой я, в общем-то, иду по жизни», — заметила она.

Загитова также рассказала о своем опыте общения с тренером. По ее словам, для каждого отдельного спортсмена наставник выбирает отдельную манеру психологического взаимодействия.

«Для меня строгий подход моего тренера был выходом из ситуации, когда я где-то ленилась или у меня было плохое настроение. Меня нужно было разозлить, и таким способом она пыталась меня настроить на тренировку», — ответила фигуристка на вопрос ведущего, не расстраивал ли ее суровый метод воспитания ее наставницы.

Сегодня в Казани отмечают День молодежи. Главной площадкой праздника стал экстрим-парк «УРАМ» — на улице и в здании весь день с 10 до 22 часов проходят спортивные соревнования, игры, квизы, мастер-классы, лекции. На совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в столице и районах Татарстана.

Ранее каждый год День молодежи отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому эта памятная дата теперь отмечается в последнюю субботу июня.