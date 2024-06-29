Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи

Казанский экстрим-парк «УРАМ» стал сегодня одной из федеральных площадок празднования Дня молодежи. Кроме того, мероприятия запланированы и в городах, и в районах республики — их надо провести на высоком организационном уровне, поручил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

«Нужно достойно провести все мероприятия с соблюдением всех мер безопасности», — приводит слова руководителя республики его пресс-служба.

Напомним, ранее каждый год День молодежи отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому данная официальная дата празднуется в последнюю субботу июня.