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Спорт
21 февраля 2022  10:52
Дамир Садриев

Загитова ответила журналисту, который посмеялся над ее слезами и назвал «Воронковой»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила журналисту Алексею Шевченко, высмеявшего фотографию плачущей спортсменки после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады. 

Шевченко опубликовал в своем инстаграме фотографию плачущей Загитовой с подписью: «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину». Таким образом, журналист в очередной раз намекнул на роман между фигуристкой и хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.

В свою очередь, Загитова отреагировала на данный пост в сториз: «Подобные публикации – это не журналистика. Жаль, что многие люди извращают профессию таким поведением».

Напомним, в финальном матча Олимпийского турнира по хоккею сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2. 

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о причинах поражения России в хоккейном финале Олимпиады.

#фигурное катание #алина загитова #хоккей с шайбой #ХК Ак барс
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