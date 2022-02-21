Загитова ответила журналисту, который посмеялся над ее слезами и назвал «Воронковой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила журналисту Алексею Шевченко, высмеявшего фотографию плачущей спортсменки после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады.

Шевченко опубликовал в своем инстаграме фотографию плачущей Загитовой с подписью: «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину». Таким образом, журналист в очередной раз намекнул на роман между фигуристкой и хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.

В свою очередь, Загитова отреагировала на данный пост в сториз: «Подобные публикации – это не журналистика. Жаль, что многие люди извращают профессию таким поведением».

Напомним, в финальном матча Олимпийского турнира по хоккею сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о причинах поражения России в хоккейном финале Олимпиады.