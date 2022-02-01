Загитова о работе на Олимпиаде: Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу

Российская фигуристка Алина Загитова, победительница Олимпийских игр 2018 года, поделилась эмоциями от нахождения на Олимпиаде в Пекине на своей странице в социальной сети Instagram.

Алина назвала себя посредником между спортсменами и болельщиками. На этот раз она выступает в качестве спортивного журналиста.

«Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана», — подчеркнула фигуристка.

Загитова также напомнила, что работает на олимпиаде корреспондентом Первого канала. «Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас всё получится. Следите за нашими спортсменами на Первом канале, будет нереально круто!» — написала она.