Загитова и Медведева покажут новые программы на шоу в честь Татьяны Тарасовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит с новой программой на гала-шоу, посвященному юбилею известного тренера и комментатора Татьяны Тарасовой. Мероприятие пройдет в Москве 15 апреля.

Помимо Загитовой, со своими программами выступят олимпийская чемпионка Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и другие известные фигуристы.

Также участие примут звезды ТВ-проекта Первого канала «Ледниковый период».

Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева показали видео хореографической тренировки в зале в «Хрустальном».