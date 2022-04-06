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Спорт
6 апреля 2022  11:05
Дамир Садриев

«Кусочки модерна»: Загитова и Валиева станцевали на тренировке в «Хрустальном» – видео

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Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Камила Валиева показали видео хореографической тренировки в зале в «Хрустальном».

Видеозапись с танцем в своем телеграм-канале выложила Загитова. Под ним спортсменка написала: «Кусочки модерна».

Стоит отметить, что вместе с Загитовой и Валиевой на видеоролике танцует и другая ученица группы Тутберидзе, чемпионка России среди юниоров, победительница двух этапов юниорской серии Гран-при Софья Акатьева. К слову, Акатьева родилась в Москве, но имеет татарские корни. Мама 14-летней фигуристки родилась в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что казанская фигуристка Евгения Тарасова подала апелляцию в CAS на отстранение от международных соревнований.

#фигурное катание #Камила Валиева #алина загитова
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