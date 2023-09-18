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Руc Тат
Экономика 18 сентября 2023 09:41

Задолженность казанцев за ЖКУ составила почти 3,9 млрд рублей

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Задолженность казанцев за ЖКУ составила почти 3,9 млрд рублей
Фото: © «Татар-информ»

Просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями Казани на 1 сентября этого года составляет почти 3,9 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Обращаюсь к нашим уважаемым казанцам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — сказал Гиниятуллин.

Он добавил, что от этого зависит качество содержания домов, а также бесперебойность и надежность коммунального обеспечения.

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#услуги ЖКХ #подготовка к отопительному сезону #Деловой понедельник #искандер гиниятуллин #Казань
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