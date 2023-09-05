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Задолженность татарстанцев за тепло выросла на 8,7 млн рублей
С 1 января по 1 июля 2023 года просроченная дебиторская задолженность населения за тепловую энергию выросла на 8,7 млн рублей — до 189 млн. Об этом стало известно на заседании совета директоров «Татэнерго», прошедшем под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Он подчеркнул, что в республике необходимо усилить работу с населением и применять методы стимулирования для погашения долгов.
В то же время за этот же период удалось добиться снижения объемов просроченной задолженности потребителей на 123 млн рублей по отношению к такому же периоду 2022 года. За год — с 1 июля 2022-го по 1 июля 2023-го — задолженность снизилась на 137 млн рублей.
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