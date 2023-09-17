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Задержавшийся в аэропорту Казани самолет вылетел в Петрозаводск
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Рейс Казань-Петрозаводск, задержавшийся сегодня в казанском аэропорту из-за технической неисправности, вылетел в 17.44, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Жалобы и обращения не поступали.
Напомним, сегодня рейс № RT 631 авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20 по причине технической неисправности воздушного судна.
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