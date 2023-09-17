Задержавшийся в аэропорту Казани самолет вылетел в Петрозаводск

Рейс Казань-Петрозаводск, задержавшийся сегодня в казанском аэропорту из-за технической неисправности, вылетел в 17.44, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Жалобы и обращения не поступали.

Напомним, сегодня рейс № RT 631 авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20 по причине технической неисправности воздушного судна.