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Вылет самолета из Казани в Петрозаводск задержан из-за технической неисправности
Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Петрозаводск в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, рейс № RT 631 авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20 по причине технической неисправности воздушного судна.
«Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», – указано в сообщении.
В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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