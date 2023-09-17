Вылет самолета из Казани в Петрозаводск задержан из-за технической неисправности

Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Петрозаводск в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, рейс № RT 631 авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20 по причине технической неисправности воздушного судна.

«Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», – указано в сообщении.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.