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Руc Тат
Происшествия 17 сентября 2023 13:14

Вылет самолета из Казани в Петрозаводск задержан из-за технической неисправности

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Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в Петрозаводск в аэропорту Казани, сообщают в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, рейс № RT 631 авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20 по причине технической неисправности воздушного судна.

«Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», – указано в сообщении.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

#задержка рейса #авиасообщение
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