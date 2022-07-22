Обыски проходят в офисе Ростехнадзора и на Казанском вертолетном заводе

По данным источника агентства, сегодня рано утром силовики пришли с визитом в офис Приволжского управления Ростехнадзора, а также на Казанский вертолетный завод.

Причиной обысков, по данным агентства, стали два уголовных дела – о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По словам источника агентства, не исключено, что вопросы у силовиков к руководству Ростехнадзора появились из-за неоднозначной политики управления. Как утверждает источник агентства, предприятия буквально вынуждают пользоваться «услугами» определенных подшефных компаний для получения экспертных заключений.

Также есть информация, что стражи порядка появились сегодня утром в офис «Татэнерго». В этом случае речь идет об экономических преступлениях.

