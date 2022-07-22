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Ру Тат
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Происшествия
22 июля 2022  14:41

Обыски проходят в офисе Ростехнадзора и на Казанском вертолетном заводе

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По данным источника агентства, сегодня рано утром силовики пришли с визитом в офис Приволжского управления Ростехнадзора, а также на Казанский вертолетный завод.

Причиной обысков, по данным агентства, стали два уголовных дела – о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По словам источника агентства, не исключено, что вопросы у силовиков к руководству Ростехнадзора появились из-за неоднозначной политики управления. Как утверждает источник агентства,  предприятия буквально вынуждают пользоваться «услугами» определенных подшефных компаний для получения экспертных заключений.

Также есть информация, что стражи порядка появились сегодня утром в офис «Татэнерго». В этом случае речь идет об экономических преступлениях. 
 

#злоупотребление должностными полномочиями #обыски
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