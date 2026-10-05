news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 5 октября 2026 15:47

Двое казанцев пойдут под суд за мошенничество с использованием сим-бокса

Читайте нас в

Двоих казанцев обвиняют в мошенничестве, а также незаконном использовании сим-бокса.

Как рассказали в прокуратуре РТ, с 1-го по 12 декабря 2025 года двое мужчин арендовывали квартиры и размещали в них сим-боксы. Используя их, злоумышленники звонили жителям России и выманивали у них сбережения под предлогами «декларирования», избежания уголовного дела и погашения фиктивных кредитов. Всего их подозревают в 6 эпизодах мошенничества.

Свою вину мужчины признали частично, их дело уже отправлено в суд.

#прокуратура рт #телефонные мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

5 октября 2026

В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института

4 октября 2026
Новости партнеров