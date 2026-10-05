Двое казанцев пойдут под суд за мошенничество с использованием сим-бокса

Двоих казанцев обвиняют в мошенничестве, а также незаконном использовании сим-бокса.

Как рассказали в прокуратуре РТ, с 1-го по 12 декабря 2025 года двое мужчин арендовывали квартиры и размещали в них сим-боксы. Используя их, злоумышленники звонили жителям России и выманивали у них сбережения под предлогами «декларирования», избежания уголовного дела и погашения фиктивных кредитов. Всего их подозревают в 6 эпизодах мошенничества.

Свою вину мужчины признали частично, их дело уже отправлено в суд.