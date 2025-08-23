news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 августа 2025 20:02

Задержанный в Подмосковье блогер Маркарян спрятался в багажнике авто

Читайте нас в
Телеграм

Задержанный возле г. Кубинки блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Телеграм-канале МВД РФ.

Ранее он был объявлен в розыск.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, содержащую информацию, оскорбляющую память защитников Отечества. Запись была доступна для неограниченного круга лиц.

«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», – говорится в сообщении ведомства.

#ДПС #блогер
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025