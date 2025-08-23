Задержанный в Подмосковье блогер Маркарян спрятался в багажнике авто

Задержанный возле г. Кубинки блогер Арсен Маркарян спрятался в багажнике авто, когда инспекторы ДПС остановили машину с ним, сообщается в Телеграм-канале МВД РФ.

Ранее он был объявлен в розыск.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, содержащую информацию, оскорбляющую память защитников Отечества. Запись была доступна для неограниченного круга лиц.

«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», – говорится в сообщении ведомства.