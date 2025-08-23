Блогеру Арсену Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма

В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что московская прокуратура выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в котором последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.