Происшествия 23 августа 2025 12:57

Блогеру Арсену Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма

В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что московская прокуратура выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в котором последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

#Уголовное дело #блогер
