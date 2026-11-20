Семнадцать россиянок, задержанных в октябре за нарушение морали в Анкаре, покинули Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре.

Ранее сообщалось, что в Турции во время полицейских рейдов за нарушения морали и общественной безопасности задержаны 34 гражданки РФ. Девушек поймали в ночных клубах Анкары, у них изъяли мобильные телефоны, однако обеспечили возможность общаться с родными через стационарные телефоны. Посольство России в Анкаре пыталось оказать им поддержку.

«По состоянию на 19 ноября страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах Анкары в конце октября. Часть задержанных остаются в депортационном центре Акьюрт», – говорится в сообщении посольства.

В ведомстве также добавили, что продолжают следить за ситуацией и оказывать все необходимое содействие задержанным.