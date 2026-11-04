В Турции во время рейда более 30 россиянок задержали за нарушение морали

В Турции во время полицейских рейдов за нарушения морали и общественной безопасности задержаны 34 гражданки РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

Девушек поймали в ночных клубах Анкары, у них изъяли мобильные телефоны, однако обеспечили возможность общаться с родными через стационарные телефоны. В настоящее время с задержанными россиянками работает турецкий адвокат. Вскоре состоится заседание суда, где будет определена их дальнейшая судьба.

«По линии посольства были приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания. По мере развития ситуации будут оказаны дальнейшая необходимая поддержка и содействие», – сказали в российском посольстве.