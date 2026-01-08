news_header_top
Политика 8 января 2026 18:09

Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина обменяли на Винатье*

Фото: mba.basket.pro

Задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом).

«Восьмого января возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», – цитирует РИА Новости заявление Федеральной службы безопасности.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США и с тех пор находился под стражей. В Штатах спортсмена обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и госучреждений в 2020–2022 годах.

Еще 29 октября суд Парижа постановил выдать баскетболиста Соединенным Штатам, где ему грозило до 25 лет заключения (20 лет – за электронное мошенничество и пять – за компьютерное). Сам он заявлял о невиновности.

Лоран Винатье*, сотрудник швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога», в октябре 2024 года был приговорен Замоскворецким судом Москвы к трем годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В августе 2025-го стало известно, что против него также возбуждено дело по статье «Шпионаж» Уголовного кодекса РФ.

В декабре во время прямой линии журналист телеканала LCI Жером Гарро поинтересовался у Президента России Владимира Путина судьбой соотечественника. Затем представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил консультации Москвы и Парижа по ситуации с Винатье*. Позднее российский лидер своим указом помиловал француза.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

#россия и франция
