УНИКС планировал приобрести арестованного ныне баскетболиста Касаткина

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил «Матч ТВ», что планировал приобрести арестованного ныне во Франции баскетболиста Даниила Касаткина.

«Мы на эту позицию рассматривали и Захарова, и Касаткина. Не знали, что такое случилось с Даниилом. Баскетболист он хороший, а несколько лет назад вообще показал прекрасные снайперские качества на площадке и в защите неплохо играл. Сложно предположить, как долго теперь это затянется.

Так вот, мы рассматривали две кандидатуры. Захаров — игрок очень опытный, правда, в последнее время он не так часто играл в «Зените», но баскетболист он хороший, и команде его действия приносили результат в определенных очень важных матчах. Поэтому надеемся, Денис нам поможет. Остановились на нем.

Вообще, по россиянам у нас сейчас состав более сильный, чем в прошлом году. У нас есть восемь российских баскетболистов в составе. Сейчас занимаемся иностранными игроками. Сезон впереди — лишь бы травм не было», – сказал Богачев.

Прошлый сезон Касаткин провел в составе столичной команды МБА-МАИ.