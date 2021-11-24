Задержан водитель водовоза, насмерть сбивший ребенка в Казани

Водителя водовоза «КАМАЗ», который сегодня утром насмерть сбил 7-летнего ребенка на перекрестке улиц Можайского и Горьковское шоссе, задержали. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что 65-летний мужчина работал на частного предпринимателя. Водитель полностью признал вину. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром водитель водовоза не пропустил на зебре 7-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет светофора, и сбил его. В результате ДТП ребенок погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

