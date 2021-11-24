После ДТП с погибшим мальчиком на Горьковском шоссе возбудили уголовное дело

В следкоме возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» после того, как на Горьковском шоссе водовоз «КАМАЗ» сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Ребенок погиб от полученных травм.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Горьковском шоссе водовоз сбил насмерть 7-летнего мальчика.