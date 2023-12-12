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Задержан водитель, который в Казани спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими детьми
В Казани задержали водителя, который спровоцировал аварию и скрылся, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Благодаря записям с видеорегистратора, которые правоохранителям предоставил очевидец, был установлен автомобиль, а затем и водитель.
Против него составили несколько административных материалов, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, авария произошла сегодня утром на Залесной возле дома №132. Водителя «Лады» 14-й модели подрезал автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с BMW. В итоге водитель отечественного авто и двое детей-пассажиров примерно 3-5 лет получили травмы.
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