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Руc Тат
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Происшествия 12 декабря 2023 09:33

Двое маленьких детей пострадали в массовом ДТП на выезде из Казани

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Авария произошла сегодня утром на Залесной возле дома №132.

По словам водителя «Лады» 14-й модели, его подрезал какой-то автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с BMW. После столкновения иномарку отбросило на автомобиль Chevrolet. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Водитель «четырнадцатой» и двое детей-пассажиров примерно 3-5 лет получили травмы. В настоящее время на месте находятся медики скорой помощи.

Автоинспекторы разыскивают водителя, который подрезал легковушку.

#пострадали дети в дтп
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