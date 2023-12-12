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Двое маленьких детей пострадали в массовом ДТП на выезде из Казани
Авария произошла сегодня утром на Залесной возле дома №132.
По словам водителя «Лады» 14-й модели, его подрезал какой-то автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с BMW. После столкновения иномарку отбросило на автомобиль Chevrolet. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Водитель «четырнадцатой» и двое детей-пассажиров примерно 3-5 лет получили травмы. В настоящее время на месте находятся медики скорой помощи.
Автоинспекторы разыскивают водителя, который подрезал легковушку.
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