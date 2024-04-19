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Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в отделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу, сообщает пресс-служба СК России.
В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемого задержали в станице Казанская Ростовской области. Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается
По данным следствия, 17 апреля в районе Люблино Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес своему оппоненту удар ножом. Предварительно установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за парковочного места.
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