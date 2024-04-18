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В Москве водитель зарезал мужчину из-за замечания на парковке
Водитель зарезал москвича, сделавшего ему замечание из-за парковки на тротуаре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
По данным следствия, накануне в районе Люблино Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес своему оппоненту удар ножом. Предварительно установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за парковочного места.
«В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – указали в ведомстве.
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