Появились подробности задержания мужчины, напавшего на охранника в казанском «Евроспаре»

Появились подробности задержания мужчины, который напал на охранника в казанском «Евроспаре», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе мужчина попытался выйти из магазина с неоплаченной бутылкой алкоголя, но его заметил сотрудник службы безопасности. При попытке задержания злоумышленник нанес удары охраннику и угрожал ножом, а после скрылся.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, как мужчина пытается спешно покинуть магазин, но его догоняют и пытаются остановить. В какой-то момент охраннику удается отобрать у мужчины бутылку алкоголя, которую тот пытался украсть.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 27-летнего жителя Казани задержали у одного из домов на Краснококшайской.

Мужчину ддоставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.