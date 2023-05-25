В Казани двое мужчин пытались украсть виски из «Евроспара», один из них ранил охранника

В Казани двое мужчин пытались украсть виски из «Евроспара», один из них напал на охранника с ножом.

Как стало известно агентству, инцидент произошел сегодня в одном из магазинов по улице Краснококшайская. Двое приятелей пытались, не заплатив, вынести спиртное из магазина. После того, как их заметил охранник, один из мужчин достал нож и ударил сотрудника магазина.

Несостоявшимся покупателям удалось сбежать. Они решили посетить соседний магазин, чтобы найти спиртное. В результате злоумышленников задержали.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.