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В Казани двое мужчин пытались украсть виски из «Евроспара», один из них ранил охранника
В Казани двое мужчин пытались украсть виски из «Евроспара», один из них напал на охранника с ножом.
Как стало известно агентству, инцидент произошел сегодня в одном из магазинов по улице Краснококшайская. Двое приятелей пытались, не заплатив, вынести спиртное из магазина. После того, как их заметил охранник, один из мужчин достал нож и ударил сотрудника магазина.
Несостоявшимся покупателям удалось сбежать. Они решили посетить соседний магазин, чтобы найти спиртное. В результате злоумышленников задержали.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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