Задержан курьер, доставивший компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Молдовы 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства, с применением которого 12 апреля 2024 года в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка совершен подрыв автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника украинской спецслужбы», – указано в публикации.

По данным ФСБ, компоненты бомбы были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. При посредничестве местной жительницы в Варшаеве их передали посылкой в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион.

Устанавливаются все организаторы и соучастники преступления, отметили в ведомстве.

Напомним, утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве произошел взрыв в районе водительского сиденья автомобиля Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Он получил незначительные ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.