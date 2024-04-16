ФСБ задержала мужчину, заминировавшего в Москве авто экс-сотрудника СБУ

Гражданин России, который является подозреваемым во взрыве автомобиля бывшего сотрудника украинской службы безопасности, был задержан в Москве, сообщает РИА Новости.

В результате следствия выяснилось, что задержанный уехал на Украину после начала СВО, где был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. По указаниям своего руководителя, который действовал по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия, он вернулся в Россию в марте и получил компоненты для изготовления взрывного устройства.

После разведки на месте проживания бывшего сотрудника СБУ, он заминировал его автомобиль. В связи с этим Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Также ведутся дополнительные расследования в отношении подозреваемого по статьям о терроризме и государственной измене, за которые ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Все организаторы и соучастники преступления, включая иностранных граждан, будут разыскиваться и привлекаться к судебной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.