Задержали жителя Зеленодольска, который поджег машину на парковке и шиномонтажку

Полицейские задержали 27-летнего жителя Зеленодольска, которого подозревают в поджоге авто на улице Королева. Молодой человек признался, что ночью 3 ноября перерезал провода камер видеонаблюдения, облил бензином капот автомобиля на парковке и поджег его. От огня пострадали еще четыре машины поблизости.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После этого он пошел в шиномонтажку через дорогу, разбил стекло в двери и закинул туда бутылку с зажигательной смесью.

Кроме того, выяснилось, что он причастен к поджогу еще трех авто в сентябре этого года. Он искал открытые автомобили, чтобы что-нибудь украсть из них, а затем поджигал, чтобы не оставлять на них улик и отпечатков пальцев.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, как ночью в Зеленодольске подожгли машины, сгорели сразу пять авто.