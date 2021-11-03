Ночью в Зеленодольске подожгли машины, сгорели сразу пять авто

Во втором часу ночи на номер вызова пожарной охраны 101 поступил вызов, что возле дома №19 по улице Королева в Зеленодольске горят несколько машин.

Уже через пять минут на месте были сотрудники ПСЧ №53. Пожарных встретили очевидцы. Они рассказали, что внутри горящих машин людей нет. Четыре припаркованных автомобиля были охвачены пламенем, была угроза перекидывания огня на соседние авто. Пятый горящий автомобиль находился в 35 метрах от других.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 1.10 было объявлено о локализации пожара, а в 1.14 – о полной ликвидации возгорания.

В результате огонь полностью уничтожил «ГАЗель», легковушку Nissan Note и кроссовер Renault Kaptur. У «Жигулей» 7-й модели сгорели левое крыло, бампер и фара. У еще одного кроссовера Renault Duster полностью сгорела левая сторона на площади 2 кв. метра.

Предварительная причина пожара – поджог.