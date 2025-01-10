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Задержали подругу-водителя девушки, разбившейся на ватрушке в Казани
Задержали подругу-водителя девушки, которая 8 января разбилась на ватрушке в Казани. Завтра суд изберет ей меру пресечения.
«Татар-информ» рассказывал, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.
Владелицей машины оказалась 22-летняя подруга погибшей. Девушка полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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